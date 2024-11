Guinness premia Fernanda Montenegro por recorde de público em leitura Guinness premia Fernanda Montenegro por recorde de público em leitura Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h09 ) twitter

Fernanda Montenegro premiada pelo Guinness

A atriz Fernanda Montenegro foi agraciada com o reconhecimento do Guinness Book pelo recorde mundial de leitura filosófica na apresentação de Simone de Beauvoir no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, dia 18 de agosto de 2024, quando reuniu um público de 15 mil pessoas.A homenagem ocorreu na noite dessa quarta-feira (13). Na cerimônia em que recebeu a premiação, Fernanda agradeceu pelo feito mundial reconhecido pela publicação.

