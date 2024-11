Guitarrista e membro do RPM faz show com Clube Big Beatles em Vitória Guitarrista e membro do RPM faz show com Clube Big Beatles em Vitória Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h50 ) twitter

Fernando Deluqui e Clube Big Beatles

Fernando Deluqui, guitarrista e membro fundador do icônico grupo RPM, é o convidado especial do Clube Big Beatles. O show acontece nesta quinta-feira (24), às 21 horas, no Teatro da Ufes, em Vitória. Reconhecido pela contribuição ao rock brasileiro nos anos 80, o músico traz toda sua experiência para reinterpretar clássicos dos Beatles no Projeto Sócio de Carteirinha, iniciativa que já está no décimo quarto ano, onde a banda capixaba recebe grandes nomes da música brasileira para apresentações memoráveis.

