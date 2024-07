Gusttavo Lima se despede do "Buteco" em grande estilo Foto: Instagram/ @gusttavolima Gusttavo Lima está de volta ao Espírito Santo para uma despedida memorável do maior Buteco... Folha Vitória|Do R7 19/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h43 ) ‌



Gusttavo Lima está de volta ao Espírito Santo para uma despedida memorável do maior Buteco do mundo! A turnê especial, que tem percorrido o Brasil e até os Estados Unidos, chega à Grande Vitória neste sábado (20), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

