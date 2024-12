Gusttavo Lima vai cantar em show de Joelma em Vitória Gusttavo Lima vai cantar em show de Joelma em Vitória Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 20h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 20h29 ) twitter

Gusttavo Lima e Joelma

Vitória irá testemunhar um verdadeiro encontro do sertanejo com a música tradicional paraense. Isso porque Gusttavo Lima subirá ao palco ao lado de Joelma para o show da cantora, que acontece no dia 11 de janeiro na Praça do Papa. O show será gravado em posteriormente lançado em DVD, trazendo os maiores sucessos dos 30 anos de carreira da cantora que se estendem desde a época do Calypso.

