Half-Life 2 ganha documentário e versão gratuita no aniversário de 20 anos
Folha Vitória|Do R7
16/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 14h48 )

Half-Life 2

A Valve está celebrando os 20 anos de Half-Life 2 com estilo. Em comemoração ao aniversário do icônico jogo de tiro, a empresa lançou um giveaway gratuito no Steam, que ficará disponível até 18 de novembro.

