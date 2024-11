Hamburgueria inspirada nos clássicos fast foods dos anos 50 chega a Vitória Hamburgueria inspirada nos clássicos fast foods dos anos 50 chega a Vitória Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h11 ) twitter

Hamburgueria The Fatpack Burger

Uma novidade deliciosa está chegando em Vitória! E eu já adianto que os anos dourados vão invadir a capital capixaba. É que nesta sexta-feira (15), abre as portas na Praia do Canto, a The Fatpack Burger. A hamburgueria foi inspirada nas grandes redes americanas como White Castle, The Five Guys e Mc Donald’s, porém com carne no padrão Meatpack e ingredientes premium para oferecer a melhor experiência fast food da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova hamburgueria!

