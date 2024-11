Hazard, o novo herói Tanque de OW2, aparece neste fim de semana para teste Hazard, o novo herói Tanque de OW2, aparece neste fim de semana para teste Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h29 ) twitter

Hazard, o novo herói Tanque de OW2

Foto: Blizzard/Divulgação Hazard é o mais novo tanque do elenco de Overwatch 2! Revelado no início dessa semana no Trailer de Herói Táticas Perigosas, o personagem aparece por tempo limitado para que os jogadores testem suas habilidades a partir das 11 horas (horário de Brasília) de hoje até dia 25 de novembro.

