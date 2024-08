Helicóptero do Notaer Resgata Motociclista Após Acidente em Anchieta Foto: Reprodução/Instagram Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES... Folha Vitória|Do R7 17/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 23h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES) foi acionada para resgatar um motociclista de 22 anos que foi atropelado após colidir com um caminhão em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo na tarde deste sábado (17).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Vital 30 anos: acompanhe os shows de Durval Lélys, Xanddy e Tomate

• Mulher é flagrada tentando furtar barras de chocolates de shopping em Vila Velha

• Jovem é agredido por 10 pessoas na Rua da Lama em Vitória