Helicóptero no Combate a Incêndio em Parque do Espírito Santo Foto: Reprodução/Notaer Um incêndio atingiu o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, região Sul do Espírito Santo... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h21 ) ‌



Um incêndio atingiu o Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, região Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas que deixam a região muito quente e seca e com ventos fortes contribuem para a propagação do fogo.

