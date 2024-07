Herói a Bordo: Médico Capixaba Salva Passageiro em Voo Internacional Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal “Foi muito emocionante, todo mundo no avião aplaudindo, recebi um e-mail do vice-presidente... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 15h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h24 ) ‌



“Foi muito emocionante, todo mundo no avião aplaudindo, recebi um e-mail do vice-presidente da Delta Airlines me agradecendo”. Com essas palavras, o médico capixaba José Anthero Bragatto Filho, de 26 anos, descreve a sensação de salvar uma pessoa em um voo internacional com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

