Hiksemi chega ao mercado para atender o público gamer

A Hiksemi é uma marca que atua com itens de armazenamento e atende desde consumidores finais até empresas de controle industrial, vigilância por vídeo e data centers. Com foco nas necessidades do usuário, desta vez lança dois tipos de produtos: Memória RAM e SSD Gamer, ambos indicados para gamers, setor que cresce cada vez mais no Brasil. Segundo a consultoria Newzoo, o país é considerado o décimo maior mercado do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores. A expectativa é que os gamers brasileiros gastem cerca de US$ 3,5 bilhões até 2025. Em 2015, a Hikvision entrou no mercado de produtos e soluções de armazenamento ao fundar a Hikstorage, inicialmente voltada para segurança. Em 2019, ela expandiu as operações globalmente, passando a oferecer produtos para o público geral e para gamers. Com o crescimento da demanda por produtos de informática, em 2020, a empresa duplicou a receita. Em 2022, mudou o nome para Hiksemi e atualmente investe 10% da receita em pesquisa e desenvolvimento, com metade da equipe de R&D composta por mestres e doutores, o que resultou em mais de 100 patentes até junho de 2023. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Folha Vitória: Suco de laranja, manga e maracujá: é bom para imunidade? Veja receita

