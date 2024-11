Homem ameaça atear fogo em casa após esposa negar dinheiro em Viana Homem ameaça atear fogo em casa após esposa negar dinheiro em Viana Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 26/10/2024 - 14h09 ) twitter

Homem ameaça atear fogo em casa após esposa negar dinheiro em Viana

Um homem ameaçou atear fogo em casa após a esposa de 25 anos negar dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, o homem agrediu os militares. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (26) em Nova Bethânia, Viana.A residência do casal ficou revirada após as ameaças do homem. O pai da vítima contou que a porta do banheiro foi quebrada pelo genro.LEIA TAMBÉM:Família faz vaquinha para trazer corpo de capixaba morta na França para o ESPastor é preso suspeito de matar mulher trans em motel"Tentou salvar o irmão", diz avó de jovem morto a facadas em Cariacica

