Homem é assassinado a tiros em bicicleta em bairro de Vila Velha Homem é assassinado a tiros em bicicleta em bairro de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é assassinado a tiros em bicicleta em bairro de Vila Velha

Um homem foi assassinado a tiros enquanto andava de bicicleta no bairro Primeiro de Maio, na noite desta quinta-feira (28). Nenhum suspeito foi encontrado pela polícia, que chegou ao local minutos depois do crime.A vítima, João Pedro Roberto, de 28 anos, estava em uma bicicleta na Rua Sebastião Inácio, quando foi assassinada. As polícias Militar e Civil foram ao local, além dos peritos da Polícia Científica, para apurar o ocorrido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | Homem mata irmão com machado e queima o corpo em Montanha

Grávida é encontrada morta com golpes de tesoura em MG

Vendedora é agredida com soco pelo marido ao chegar do trabalho