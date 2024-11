Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica Folha Vitória|Do R7 19/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 19/10/2024 - 14h48 ) twitter

Um homem foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (18) em uma rua do bairro Alzira Ramos, em Cariacica. Os moradores da região não conheciam a vítima e não sabem a motivação do crime.LEIA TAMBÉM:Influenciadora e pai são rendidos em casa e bandidos roubam R$ 65 mil em CariacicaMotorista de aplicativo é rendido, engana bandidos e escapa de assaltoAmigo e mulher são esfaqueados na frente de menino de 10 anos na SerraA Polícia Militar foi acionada por volta das 14h para atender a ocorrência de um morador que encontrou um homem baleado no meio da rua.Os militares foram ao local, mas quando chegaram, viram que o homem baleado já estava sem vida. Para entender a motivação do crime, os policiais conversaram com moradores da região, mas ninguém viu o momento do crime.Somente um morador da região, que não se identificou, contou à polícia que passou um carro e uma moto. Logo depois, disparos foram ouvidos.

