Homem é assassinado a tiros perto do Sambão do Povo Homem é assassinado a tiros perto do Sambão do Povo Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é assassinado a tiros perto do Sambão do Povo

Um homem com marcas de tiros foi encontrado morto nas proximidades do Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.Segundo a Polícia Militar, moradores da região relataram que foram despertados por volta de 6 horas desta quinta-feira (14) com o som de disparos e, ao saírem de suas casas, depararam-se com a vítima caída em uma rua atrás do Sambão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Casagrande lamenta a morte de Max Mauro: "Legado para a vida pública"

Arnaldinho decreta luto oficial de 3 dias em Vila Velha após morte de Max Mauro

Max Filho abre o coração após a morte do pai: "Grato pelo amor que recebi"