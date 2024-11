Homem é baleado e socorrido às pressas na Serra Homem é baleado e socorrido às pressas na Serra Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 07h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 07h29 ) twitter

Homem é baleado e socorrido às pressas na Serra

Um homem de 48 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (16) na região da Grande Jacaraípe, na Serra.A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do crime. Os policiais foram informados por moradores da região que a vítima havia sido socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, que fica próximo ao local do crime.

