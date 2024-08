Homem é Detido Após Ameaçar Incendiar Esposa em Guarapari Foto: Sejus Um pedreiro, de 44 anos, foi preso após agredir a esposa, jogar álcool no corpo da vítima e ameçar atear fogo... Folha Vitória|Do R7 19/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h46 ) ‌



Um pedreiro, de 44 anos, foi preso após agredir a esposa, jogar álcool no corpo da vítima e ameçar atear fogo nela no bairro Village do Sol, em Guarapari. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (19).

