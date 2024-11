Homem é encontrado morto dentro do canal do Rio Marinho em Vila Velha Homem é encontrado morto dentro do canal do Rio Marinho em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem encontrado morto no canal do Rio Marinho

Um homem foi encontrado morto, com sinais de violência, dentro do Canal do Rio Marinho, em Cobi de Baixo, em Vila Velha. Moradores encontraram o corpo no local nesta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, a informação de que o homem estaria no valão foi passada por moradores da região, que se assustaram com a situação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Folha Vitória:

DC revela novo Lanterna Verde Pós-Apocalíptico em Green Lantern Dark

Aprenda cinco receitas deliciosas e simples de macarrão para fazer em casa

Capixaba é morta na frente dos filhos na França; marido é suspeito do crime