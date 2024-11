Homem é esfaqueado na barriga em prédio de Guarapari Homem é esfaqueado na barriga em prédio de Guarapari Folha Vitória|Do R7 18/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h29 ) twitter

Homem esfaqueado em Guarapari

Um homem, de 35 anos, foi encontrado esfaqueado, com ferimentos na barriga, no corredor de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (17). Policiais encontraram marcas de sangue no local, e a porta do apartamento da vítima aberta. O homem afirmou aos agentes que estava no apartamento com a mulher, de 26 anos, e a ex-namorada, de 31 anos. Ele não soube explicar como o crime aconteceu.

