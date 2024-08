Homem é flagrado em tentativa de furto audaciosa em Vitória Foto: Reprodução TV Vitória Um homem foi flagrado quebrando o vidro de uma agência bancária com uma pedra e tentando furtar... Folha Vitória|Do R7 07/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h36 ) ‌



Um homem foi flagrado quebrando o vidro de uma agência bancária com uma pedra e tentando furtar uma televisão do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (07), no Centro de Vitória.

