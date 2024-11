Homem é morto com golpes de tijolo e pedra na Serra Homem é morto com golpes de tijolo e pedra na Serra Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 12h48 ) twitter

Homem é morto com golpes de tijolo e pedra na Serra

Um homem foi torturado e morto na escada de uma residência no bairro Feu Rosa, na Serra. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (22).De acordo com testemunhas, o homicídio pode ter relação com um ataque ocorrido dias antes, em que a vítima teria esfaqueado uma conhecida durante uma discussão.LEIA TAMBÉM:>> Ataque a tiros deixa mortos e feridos em bar na Serra>> Casal furta loja, troca de roupa e comete novo crime na Serra>> Justiça manda prender policial por agressão no Aeroporto de VitóriaTestemunhas relataram que, após o ataque de uma semana atrás, o homem começou a receber ameaças de morte. Na noite do crime, ele foi capturado por suspeitos, amarrado pelo pescoço e torturado. Durante a agressão, conseguiu se soltar e tentou fugir. Mesmo correndo desesperado e quebrando o portão de uma casa para buscar refúgio, foi alcançado pelos agressores e morto na escada da residência.

