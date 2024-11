Homem é perseguido e morto a tiros em rua de Cariacica Homem é perseguido e morto a tiros em rua de Cariacica Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 16/11/2024 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é perseguido e morto a tiros em rua de Cariacica

Um homem foi brutalmente assassinado no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (16). O rapaz de 34 anos foi perseguido por dois criminosos em uma moto e atingido por vários disparos de arma de fogo, segundo relatou as testemunhas.De acordo com o relato, ele não era morador da região, mas frequentava o local para adquirir substâncias ilícitas. Moradores relataram que ouviram os tiros por volta da meia-noite, quando a perseguição começou no início da rua. Mesmo após ser atingido nas pernas, ele tentou fugir, mas foi alcançado e baleado novamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Cratera gigante se abre em avenida de Cachoeiro e quase engole casa

Água em canal de Vitória fica azul e chama a atenção de moradores

Mulher é suspeita de colocar fogo no caminhão da ex na Praia da Costa