Homem é preso ao colocar fogo em apartamento e tentar enforcar a ex em Cariacica

Um homem de 52 anos foi preso acusado de tentar enforcar a ex-mulher, de 48 anos, e atear fogo no apartamento dela, localizado em Jardim de Alah, em Cariacica, na sexta-feira (15). Segundo os vizinhos, ele ainda ameaçou se jogar do prédio.A vítima contou que está separada há três anos, e esta é a segunda vez que ele tenta matá-la. O fogo colocado no apartamento danificou parte da cozinha e destruiu vários pertences da mulher.

