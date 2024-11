Homem é preso após agredir e ameaçar a namorada em Vitória Homem é preso após agredir e ameaçar a namorada em Vitória Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

Homem é preso após agredir e ameaçar a namorada em Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória

Vizinho, que não quis se identificar, afirmou que ciúmes originou a brigaUm homem de 26 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar a namorada, de 19 anos, na última quinta-feira (28), no bairro Inhanguetá, em Vitória. O casal teria brigado e os dois ficaram feridos.A jovem afirma que o homem ameaçou jogá-la da janela do apartamento em que estavam, no segundo andar. Ela disse ter sido agredida com socos no rosto e chutes nas pernas e que o namorado tentou enforcá-la. A namorada afirmou que bateu na cabeça do homem com uma concha de feijão para se proteger. A Polícia Militar foi chamada e o caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória, onde o casal prestou depoimento.

