Homem é preso após agredir o pai e policial em Vila Velha

Um homem foi preso após arrumar confusão com o próprio pai a agredir um policial na tarde de terça-feira (15), no bairro Jaburuna, em Vila Velha.LEIA TAMBÉM:>> Guerra entre facções causou mortes de criança, jovem e mulher em Linhares>> Stalking: o crime que atormenta quase 4 vítimas por dia no ES>> Mulher mata grávida, simula parto para ficar com bebê e é presa no RSPoliciais militares foram acionados após uma confusão em uma rua do bairro. A equipe foi informada que o agressor estava junto com o pai, de 57 anos. Ao chegar no local, os militares foram conversar com o pai do rapaz. O homem se enfureceu e começou a agredir o próprio pai. Os policiais conversaram com ele e tentaram o acalmar. Devido ao estado agressivo, os policiais utilizaram spray de pimenta e arma de choque para contê-lo.Após a ação dos policiais, o homem foi para uma rua ao lado e voltou com uma ripa de madeira para agredir os policiais. Com a ajuda de populares, os militares conseguiram deter o homem. Ao chegar a delegacia, houve mais uma confusão. Um policial civil que estava de plantão foi ferido na cabeça após tentar impedir que o homem resistisse a prisão.O pai informou que o rapaz é usuário de drogas e, que antes da ocorrência, ele estava muito alterado. Juliano Monteiro do Nascimento foi autuado em flagrante por desobediência, além do crime de resistência e dano qualificado ao patrimônio público.*Com informações do repórter Paulo Rogério, da TV Vitória/Record.

