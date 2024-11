Homem é preso enquanto escondia drogas em bueiro em Vila Velha Homem é preso enquanto escondia drogas em bueiro em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

Homem é preso enquanto escondia drogas em bueiro em Vila Velha

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Vila Velha Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, enquanto escondia pinos de cocaína em um bueiro. Ele foi detido pela Guarda Municipal. LEIA TAMBÉM: Professor preso por suspeita de estuprar alunas dava aulas de ReligiãoAlunas estupradas por professor preso no ES tinham entre 9 e 16 anosEmpresário do ramo de café é morto a tiros em Colatina; vídeo flagrou execuçãoDe acordo com a Guarda, os oficiais realizavas patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito mexendo no bueiro. A equipe abordou o homem e verificou que ele havia escondido 16 pinos de cocaína no local.

