Homem é preso por furtar cafeteira e fritadeira em loja de Cariacica

Um homem foi preso por policiais militares após levar uma cafeteira, na tarde de terça-feira (05), na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Em depoimento, um dos funcionários disse que o suspeito havia furtado uma fritadeira dias antes do último caso.Gabriel Fernandes dos Santos, de 22 anos, já estava sendo visto por um segurança do estabelecimento, que achou a movimentação do rapaz suspeita. Em um determinado instante, Gabriel pegou a cafeteira, mas o segurança abordou o suspeito na entrada do estabelecimento.

