Homem é preso por furtar iluminação de Natal no Parque Moscoso O episódio ocorreu apenas uma semana após a inauguração da decoração natalina no Parque Moscoso Folha Vitória|Do R7 08/12/2024 - 07h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 07h29 )

A Guarda Municipal de Vitória prendeu um homem acusado de furtar equipamentos de iluminação de Natal no Parque Moscoso, no Centro da cidade. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (6). Após receber uma denúncia de furto, os agentes abordaram o suspeito e encontraram com ele luminárias de LED coloridas, que estavam sendo transportadas em um carrinho junto com outros materiais. O material furtado foi recuperado.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

