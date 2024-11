Homem mata o pai, irmão e policial e deixa 9 feridos em ataque no RS Homem mata o pai, irmão e policial e deixa 9 feridos em ataque no RS Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h29 ) twitter

Homem mata o pai, irmão e policial e deixa 9 feridos em ataque no RS

Um homem de 45 anos matou três pessoas e feriu outras 9 em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O pai do atirador, o irmão e um policial estão entre os mortos. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23). O atirador Edson Fernando Crippa foi encontrado morto pela manhã.O caso ocorreu após a chegada da polícia à residência do suspeito, que foi denunciado por um casal de idosos por maus-tratos. Durante a abordagem policial, o homem disparou contra os agentes, iniciando o ataque que resultou nas mortes e ferimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico evento.

