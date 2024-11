Homem morre após ser atropelado em Vila Velha Homem morre após ser atropelado em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem morre após ser atropelado em Vila Velha

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (28) após ser atropelado na Estrada de Capuaba, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã.No chão, ficaram os pertences do homem, indicando que ele foi atingido enquanto estava na rodovia. A Polícia Militar foi acionada, mas as circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Casal é feito refém, tem casa revirada e carro roubado por quadrilha

Especialista fala sobre como a IA pode impulsionar carreiras

Piauí emite primeira CIN para recém-nascidos na maternidade