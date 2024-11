Homem morre eletrocutado ao tentar "surfar" em trem no RJ Homem morre eletrocutado ao tentar "surfar" em trem no RJ Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 04h27 (Atualizado em 20/11/2024 - 04h27 ) twitter

Homem morre eletrocutado ao tentar surfar em trem no RJ

Um homem morreu eletrocutado ao tentar viajar no teto de um trem da SuperVia, na noite desta segunda-feira (18), no ramal Japeri. No momento do acidente, a composição estava na altura da estação Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro.Segundo relatos, a vítima teria sofrido a descarga elétrica após "encostar na rede aérea da locomotiva". A viagem foi suspensa e os passageiros precisaram embarcar em outra composição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico incidente.

