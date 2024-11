Homem tenta invadir condomínio em Vila Velha e acaba preso escondido em depósito de lixo Homem tenta invadir condomínio em Vila Velha e acaba preso escondido em depósito de lixo Folha Vitória|Do R7 19/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 17h28 ) twitter

Na madrugada deste sábado (18), um condomínio residencial localizado na Avenida João Mendes, em Praia de Itaparica, Vila Velha, quase foi invadido. Três homens tentaram entrar no local afirmando serem moradores, mas foram barrados pela ação rápida do porteiro, que desconfiou da história e acionou as autoridades.

