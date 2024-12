Homem vai parar na delegacia após xingar policiais em Vila Velha Homem vai parar na delegacia após xingar policiais em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 02/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h29 ) twitter

Homem vai parar na delegacia após xingar policiais em Vila Velha

Um homem foi detido após agredir um homem, tentar resistir a ação da polícia e ainda xingar os policiais militares que atendiam a ocorrência. No caminho até a delegacia, o rapaz ainda quebrou parte do cofre da viatura.O caso aconteceu neste domingo (1º) no bairro Itapoã, em Vila Velha. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada depois que um grupo foi visto agredindo um homem em uma rua da região. Não há informações sobre o que teria motivado as agressões.

