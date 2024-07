Honor of Kings: Tudo que Você Precisa Saber sobre o Torneio de Esports Foto: Level Infinite/Divulgação A Level Infinite revelou todos os detalhes do Honor of Kings Invitational Midseason 2024... Folha Vitória|Do R7 31/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 09h53 ) ‌



A Level Infinite revelou todos os detalhes do Honor of Kings Invitational Midseason 2024 em Riad, que vai ocorrer durante a Esports World Cup entre 1 e 4 de agosto. Detalhes incluem todos os times que vão competir no torneio e o formato da competição, além da premiação total de US$ 3 milhões (mais de R$ 16 milhões na cotação atual).

