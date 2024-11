Horasis Global Meeting tem presença de especialista em futuro e "místico" autor de best sellers Horasis Global Meeting tem presença de especialista em futuro e "místico" autor de best sellers Folha Vitória|Do R7 26/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 26/10/2024 - 12h29 ) twitter

Horasis Global Meeting

O Horasis Global Meeting começou nesta sexta-feira (25), em Vitória, reunindo empreendedores de renome mundial, ministros e representantes de importantes organizações civis. Pelo menos 800 pessoas compareceram ao primeiro dia do evento, que vai até este domingo (27). Desse total, 400 são consideradas líderes globais. Um dos painéis mais disputados durante o evento foi “O Mundo em 2070”, com o “especialista” em futuro Benjamin ButlerCom todas as incertezas que vivemos hoje por causa do clima, da pobreza e até as guerras, ele disse que a melhor forma de prever o futuro é fazer o exercício de viajar até lá e depois voltar. “Assim conseguimos ver para onde podemos ir e o que precisamos fazer para mudar as realidades.”

