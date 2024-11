Hospital e Maternidade de Guarapari ganha 52 novos leitos Hospital e Maternidade de Guarapari ganha 52 novos leitos Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h50 ) twitter

Hospital e Maternidade de Guarapari

O Hospital e Maternidade Cidade Saúde “Doutor Luiz Buaiz” vai ganhar mais 52 leitos. A unidade vai passar dos atuais 98 leitos para 150 leitos destinados exclusivamente para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).LEIA TAMBÉM:>> A cada dia, nove médicos são vítimas de violência no ambiente de trabalho, diz CFM>> Body shaming: o impacto na infância e a importância da aceitação corporal>> Alimentação e acúmulo de gordura no fígado: saiba o que diz a ciênciaO investimento estadual é de R$ 4,46 milhões por mês para o atendimento da população de Guarapari e dos demais municípios da Região Metropolitana e da Região Expandida Sul Capixaba.

