Hospital na Serra realiza captação de múltiplos órgãos nesta semana Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 23h28

Hospital na Serra realiza captação de múltiplos órgãos nesta semana

O Hospital Estadual Jayme Santos Neves realizou captação de múltiplos órgãos na última segunda-feira (25). Ao todo, cinco pacientes que estavam na fila para transplante foram beneficiados. Foram realizadas duas captações no hospital durante o mês de novembro. Foram doados quatro rins e um fígado, de acordo com a enfermeira da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) do Jayme, Thamires Sanots.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa importante ação de doação de órgãos.

