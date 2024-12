Hospital Santa Rita abre vagas de emprego em diversas áreas; veja lista Entre algumas oportunidades disponíveis estão para ajudante de cozinha, enfermeiro de pronto-socorro, analista de atendimento e técnico... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

O Hospital Santa Rita está com mais de 30 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. A unidade hospitalar fica localizada na Avenida Marechal Campos no bairro Santa Cecília, em Vitória. Entre algumas oportunidades disponíveis estão ajudante de cozinha, enfermeiro de pronto-socorro, analista de atendimento, técnico de enfermagem entre outros. LEIA TAMBÉM:>> Caixa abre vagas de estágio no ES para níveis médio, técnico e superior>> Bares e restaurantes no ES devem gerar 5 mil novos empregos no verão>> Semana começa com mais de 2 mil oportunidades de emprego na Grande VitóriaOs interessados devem acessar o site www.santarita.org.br e clicar em "Trabalhe conosco." Na página, é possível se candidatar para a vaga desejada. Segundo o hospital, todas as vagas e outras poderão ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

