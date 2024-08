Hugo Cibien em busca de vitória no desafiador circuito de Cascavel O capixaba Hugo Cibien vai até Cascavel para disputar a sexta etapa da Copa Truck, neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, no... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h41 ) ‌



Após boa estreia em Interlagos, o capixaba Hugo Cibien vai até Cascavel para disputar a sexta etapa da Copa Truck. A rodada acontecerá neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, no Paraná. O piloto da Vannucci Racing busca evolução na temporada 2024 do "Campeonato dos Brutos".

