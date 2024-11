Humorista capixaba Lara Santana é indicada ao TikTok Awards; veja lista dos nomes Humorista capixaba Lara Santana é indicada ao TikTok Awards; veja lista dos nomes Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h09 ) twitter

Humorista capixaba Lara Santana é indicada ao TikTok Awards

O TikTok Brasil anunciou quem são os criadores de conteúdo que concorrem na premiação que elege os destaques da plataforma em 2024. Ao todo, serão 10 categorias para eleger os "Criadores do ano, ícones do amanhã". Dentre os indicados, a capixaba Lara Santana, está concorrendo na categoria "Vídeo do Ano" e "Criador do Ano".A competição será dividida em duas etapas: primeiro, é preciso escolher entre os indicados os cinco finalistas de cada categoria, que serão revelados em 4 de dezembro.

