Identificação das Vítimas da Tragédia Aérea em São Paulo Foto: Reprodução / Instagram O Corpo de Bombeiros segue com as operações de resgate dos corpos das vítimas do acidente... Folha Vitória|Do R7 11/08/2024 - 00h56 (Atualizado em 11/08/2024 - 00h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros segue com as operações de resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo da Voepass, ocorrido na sexta-feira (9), em Vinhedo, em São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Tragédia em SP: todos os 62 corpos de vítimas de queda de avião em Vinhedo são resgatados

• Ana Patrícia e Duda serão as porta-bandeiras do Brasil no encerramento

• OPINIÃO | Paris mostra a força das mulheres no esporte brasileiro