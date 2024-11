Idosa morre atropelada e casa de motorista é incendiada em Cariacica Idosa morre atropelada e casa de motorista é incendiada em Cariacica Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 08h13 ) twitter

Idosa morre atropelada e casa de motorista é incendiada em Cariacica

Uma idosa morreu após ser atropelada enquanto saía de um supermercado no bairro Bela Vista, em Cariacica, na noite desta terça-feira (26). Ela ainda levava as sacolas de compras quando foi atingida. O atropelamento aconteceu um um trecho bem movimentado do bairro, conhecido como "trevo". A vítima foi atingida por um carro enquanto tentava atravessar a rua. De acordo com testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez. LEIA TAMBÉM: >> VÍDEO | Motorista de aplicativo cancela corrida e some com docinhos de festa>> VÍDEO | Jovem e cadela morrem após serem baleados por PM na Serra>> Operação Shanzai apreende mercadorias ilegais em lojas no Centro de VitóriaO motorista trafegava pela via em zigue-zague. Atrás dele havia uma viatura da Polícia Militar. O suspeito teria se assustado com o barulho da sirena e acelerou o veículo. Ele bateu em uma calçada e seguiu a diante, quando atropelou a idosa, que estava em um morro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e duas ambulâncias foram ao local. A Polícia Militar também compareceu, por conta da suspeito de o motorista estar sob efeito de álcool.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

