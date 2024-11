Idosa perde controle de carro, desce ladeira e bate em lanchonete Idosa perde controle de carro, desce ladeira e bate em lanchonete Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 04h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 04h28 ) twitter

Idosa perde controle de carro, desce ladeira e bate em lanchonete

Uma idosa perdeu o controle do veículo e atingiu uma lanchonete na última segunda-feira (19), no bairro Graúna, em Cariacica. Na manhã desta terça (18), o carro ainda estava no local do acidente.A motorista do veículo descia uma ladeira, quando perdeu o controle e bateu em cheio na porta de aço do estabelecimento. Moradores da região ficaram assustados com o ocorrido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o acidente.

