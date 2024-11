Idoso de 73 anos cai no golpe do amor e perde R$ 2 milhões Idoso de 73 anos cai no golpe do amor e perde R$ 2 milhões Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

Um produtor rural de 73 anos do Rio Grande do Sul foi vítima do golpe do amor ao acreditar estar se relacionando com uma médica americana através de um aplicativo de relacionamento. O prejuízo foi de R$ 2 milhões.A Polícia Civil fez uma operação em São Paulo na última quarta-feira (27) e prendeu seis suspeitos de envolvimento no crime. Um deles, camaronês, é apontado como chefe da quadrilha.LEIA TAMBÉM:VÍDEO | Suspeita de furto em farmácia é presa após dar soco em PMLula sanciona criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores SexuaisAdvogados e parentes de presos são alvos de operação contra tráfico e mortes no ESO grupo cria perfis falsos em plataformas de relacionamento, fingindo ser mulheres estrangeiras e bem-sucedidas, para atrair as vítimas. O alvo do grupo são homens acima dos 50 anos.Neste caso, o idoso acreditou conversar com uma médica americana durante um ano. No período, o produtor rural do Rio Grande do Sul fez várias transferências bancárias para o grupo, que chegam a R$ 2 milhões. A quadrilha prometia enviar presentes e jóias com o dinheiro.Ele percebeu que se tratava de um golpe e acionou a polícia, que deu início às investigações. Após as prisões, a Polícia Civil segue investigando o caso, buscando mais pessoas envolvidas na fraude.

