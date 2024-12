Idoso é preso suspeito de assediar jovem autista em ônibus na Serra O caso foi registrado no coletivo da linha 846, que realiza viagens entre o Terminal de Laranjeiras e o bairro Feu Rosa Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h29 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória

Um idoso, de 67 anos, foi detido após importunar sexualmente uma jovem autista, de 20 anos, em um ônibus do Sistema Transcol no município da Serra. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (04) e o homem teria passado a mão nas nádegas da vítima. O caso foi registrado no coletivo da linha 846, que realiza a ligação entre o Terminal de Laranjeiras e o bairro Feu Rosa. A vítima havia saído da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e estava acompanhada da mãe. Segundo informações da Polícia Militar, os passageiros que presenciaram o ato e a mãe da vítima pediram que o motorista do ônibus seguisse até o Destacamento de Polícia Militar (DPM). A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e injúria. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

