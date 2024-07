Folha Vitória |Do R7

IEL-ES oferece 24 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,6 mil Foto: Reprodução/ Freepik O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu 24 vagas de estágio para níveis técnico...

‌



A+

A-

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu 24 vagas de estágio para níveis técnico e superior, para os municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. As bolsas começam em R$ 650 e vão até R$ 1,6 mil. Com alguns acréscimos, o valor pode chegar a R$ 1,7 mil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Instituto vai contratar cuidador de idosos e auxiliar de serviços gerais

• Mãe e filho de 4 anos são assassinados dentro de casa na Serra

• Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira depois de sete meses