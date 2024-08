iFood Pago se Junta à ABCD e Revoluciona o Setor de Restaurantes

Folha Vitória |Do R7

O iFood Pago, o banco dos restaurantes do iFood, é o mais novo integrante da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Com cerca de 140 mil contas digitais ativas para restaurantes e mais de R$1,5 bilhão em crédito concedido, a instituição financeira apoia os estabelecimentos no gerenciamento de suas finanças, na contratação de soluções de crédito e também na adesão às tecnologias de pagamento.

