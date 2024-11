Iluminação de duas praias na Serra será desligada por 5 meses; entenda o motivo Iluminação de duas praias na Serra será desligada por 5 meses; entenda o motivo Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h49 ) twitter

Iluminação de duas praias na Serra

A Prefeitura da Serra vai realizar o desligamento dos refletores em 2,5 quilômetros das orlas de Bicanga e Balneário Carapebus, a partir de 22h desta sexta-feira (18). A religação acontece daqui a cinco meses, em 31 de março de 2025. O desligamento acontece a pedido do Programa Integra Mais, do governo federal, e ocorre por conta da temporada de desova das tartarugas marinhas, para garantir a segurança dos animais durante o período de desova, que acontece todos os anos no mesmo período.

