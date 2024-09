Imagens revelam local onde taxista foi encontrado morto no Espírito Santo Segundo a Polícia Civil, o caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como latrocínio, ou seja... Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 19h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Civil divulgou imagens de onde o corpo do taxista Jamiro Almiro da Silva, de 77 anos, foi localizado no município de Muqui, na região Sul do Espírito Santo. A morte do condutor passou a ser investigada como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Polícia divulga imagens de onde taxista foi encontrado morto no ES

• Motorista de aplicativo foi morto ao brigar pela guarda da filha na Serra

• Iema abre vagas para contrato temporário com salários de até R$ 7,2 mil