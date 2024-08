Imersão em Governança Proativa: Oportunidade Imperdível em Curitiba

Folha Vitória |Do R7

Organizado pela Board Academy — EdTech responsável por formar, desenvolver e certificar alunos para atuação em conselhos empresariais —, o Board Valley é uma imersão presencial que permite aos participantes conhecer mais sobre a carreira de conselheiro. O evento, que está com inscrições abertas, será realizado no dia 07 de agosto em Curitiba, no Radisson Hotel, das 9h45min às 18h.

